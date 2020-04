Corona-Patient erstmals Spender-Plasma verabreicht

Weiterer Patient aus Frankreich auf Weg der Besserung

Erfreuliche Nachrichten gibt es zudem bezüglich eines der drei französischen Patienten, die am 1. April aus der Moselregion in Frankreich nach Salzburg überstellt wurden. Nachdem ein 68 Jahre alter Patient nach zwei negativen Virus-Tests bereits am Dienstag zurück nach Metz überstellt werden konnte, befindet sich jetzt auch ein zweiter Patient auf dem Weg der Besserung. Der 77-Jährige ist mittlerweile nicht mehr an ein Beamtungsgerät angeschlossen, sondern atmet nun wieder selbstständig, berichtete Primar Richard Greil, Leiter des Krisenstabs Medizin Covid-19, in der Aussendung des Landes. Der dritte Franzose im Alter von 67 Jahren wird weiterhin auf der Intensivstation des Covid-Hauses beatmet.