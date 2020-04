Justiz-Neustart: Über 1000 Prozesse ausgefallen

Während andere Gerichte also noch auf die Corona-Entwarnung warten, probt Klagenfurt bereits den Neustart aus der Entschleunigung. „Wir werden vom Not- in einen eingeschränkten Gerichtsbetrieb übergehen“, sagt Sprecher Christian Liebhauser. „Wir schaffen derzeit alle Voraussetzungen, um im Mai in einer veränderten Normalität Schritt für Schritt wieder hochzufahren.“ Kleine Säle bleiben gesperrt, die größeren werden aufgerüstet, für die Richtertische gibt es Plexiglasscheiben wie an den Supermarktkassen.