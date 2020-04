Maturareise trotz Corona: Zahlen oder doch nicht?

Unsicher ist die Lage um die vielen Maturareisen, wie die größte Europas auf der Partyhalbinsel Lanterna in Kroatien. Weil Veranstalter trotz Unklarheiten auf Rest-/Anzahlungen beharren, ist die Verwirrung groß. „Ich fände es aus heutiger Sicht verantwortungslos, so eine Masse an Leuten auf eine Party zu treiben“, sagt Alexander Tusch, Elternvertreter am BORG Klagenfurt.