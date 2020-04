Mordprozess um totes Baby: Kärntner (27) angeklagt

Die Geschworenen sind im ganzen Saal verteilt, um Abstand zu halten, der Richtersenat um Oliver Kriz ist hinter Plexiglas geschützt. Vor ihnen sitzt ein 27-jähriger Kärntner, seit Weihnachten als mutmaßlicher Mörder in U-Haft. Zwar ist es fast zwei Jahre her, dass eines seiner Zwillingsmädchen starb, aber es dauerte so lange, bis ein Gutachter ein Gewaltverbrechen hinter dem Tod des Babys ortete.