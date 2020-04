Anschober lässt Gesetze und Verordnungen prüfen

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat auf Kritik reagiert, wonach manche Regierungsmaßnahmen in der Corona-Krise nicht rechtskonform gewesen sein sollen. In der „ZiB 2“ am Dienstagabend erklärte er, eine erste Gesprächsrunde einer Expertengruppe habe bereits am Nachmittag im Ministerium stattgefunden, eine zweite solle am Donnerstag folgen. Die Experten sollen über allfällige Unschärfen in Gesetzen, Verordnungen und Erlässen beraten, die man dann auch „selbstverständlich“ bereinigen würde.