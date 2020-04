Motorradfahrer fuhr kurz vor Hochzeit in den Tod

Nach Sturz überschlagen

Sladjan S., den alle als lieben Freund und fleißigen Arbeiter beschreiben, war am Sonntag in Burgkirchen in einer Rechtskurve mit dem Motorrad von der Fahrbahn abgekommen. Auf einem Feld versuchte er noch, das Zweirad wieder unter Kontrolle zu bringen, kam aber zu Sturz und überschlug sich. Trotz Reanimation verstarb er im Spital.