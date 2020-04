Corona: Eine Million Kanadier verlieren ihren Job

USA debattieren über Lockerung von Restriktionen

In den USA gewinnt die Debatte über eine künftige Lockerung der strengen Corona-Schutzmaßnahmen an Fahrt. Der oberste US-Virologe Anthony Fauci sagte am Donnerstag im US-Sender CBS, würden die Maßnahmen den April über strikt durchgezogen, sei anschließend eine schrittweise „Normalisierung“ möglich. So gebe es gute Chancen, dass die US-Bürger an ihren Plänen für die Sommerferien festhalten könnten. In den USA sind bereits rund 15.000 Menschen mit oder an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Mehr als 430.000 Infektionsfälle wurden bestätigt.