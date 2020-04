Maßnahmen: Österreicher zufriedener als Nachbarn

81 Prozent bewerten Maßnahmen als gut

Das besagt zumindest eine repräsentative Umfrage von Integral und Sinus im deutschsprachigen Raum. In Österreich und der Schweiz ist man deutlich zufriedener mit der Krisenpolitik als in Deutschland: So bewerten 81 Prozent der Österreicher die aktuellen Maßnahmen ihrer Regierung als sehr oder eher gut. Die Schweizer stellen ihrer Regierung ebenfalls ein gutes Zeugnis aus. Deutschland ist zurückhaltender (siehe Grafiken unten).