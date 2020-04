„Corona-Spucker“ in Wien: Zweiter Test negativ

Tobenden am Boden fixiert

Nach dem ersten Testergebnis war jedenfalls seitens der Behörden Heimquarantäne über den Verdächtigen verhängt worden. In der Nacht auf vergangenen Donnerstag suchte der 30-Jährige, wie berichtet, ein Krankenhaus auf, weil er sich verletzt hatte. Er war zu diesem Zeitpunkt stark angetrunken, wie es hieß. Im Spital begann der mutmaßliche Täter zu randalieren und ließ sich nicht beruhigen, weshalb Security-Mitarbeiter einschritten und den 30-Jährigen am Boden fixierten. Dabei versuchte der Verdächtige mehrfach die Sicherheitskräfte zu bespucken.