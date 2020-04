U-Haft für positiv getesteten „Corona-Spucker“

Keine Gefahr für Gefängnispersonal

Wie Christina Ratz, Ressortmediensprecherin des Justizministeriums, versicherte, war die Justizanstalt Josefstadt gut auf die Aufnahme des an Covid-19 erkrankten Mannes vorbereitet: „Er wurde von Justizwachebeamten in Schutzausrüstung in Empfang genommen.“ Anschließend wurde er in eine Einzelzelle auf der Isolierabteilung gebracht. Für das Wachpersonal und Mithäftlinge sei zu keinem Zeitpunkt Ansteckungsgefahr gegeben gewesen, betonte Ratz.