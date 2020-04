Opposition begrüßt Fahrplan zur Lockerung

„Mundschutz beim Friseurbesuch“

Für den Bundesinnungsmeister der Friseure, Wolfgang Eder, bedeutet die avisierte Öffnung am 1. Mai „Klarheit“ in der durch die Corona-Krise ausgelösten schwierigen Situation. Für viele Klein- und Kleinstbetriebe habe sich in den vergangenen Wochen die Existenzfrage gestellt.