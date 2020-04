Deutscher Kanzleramtschef für EU-weite Corona-App

Forscher arbeiten an europäischer Corona-App

Im Rahmen des Projekts „Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing“ (PEPP-PT) arbeiten aktuell 130 Wissenschaftler aus Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Spanien und der Schweiz an einer Technologie für eine Corona-Tracing-App, die Datenschutz und Privatsphäre garantieren soll. „Ziel ist die Entwicklung eines Standards, welche Information wie, wann und wo ausgetauscht werden müssen, damit das über ganz Europa funktionieren kann“, so Bernhard Nessler vom Artificial Intelligence Laboratory der Universität Linz, das an dem Projekt beteiligt ist.