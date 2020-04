Mein neuer Plan vom Glück in der Corona-Krise

Abends ist dann wieder alles so, wie es sein soll. Ein Gefühl stellt sich ein, als wenn es den Hausarrest gar nicht gebe und wir tags darauf wieder in einen ganz normalen Alltag starten. Aber was ist schon normal? Diese Frage stelle ich mir dieser Tage immer öfter. Nicht, dass ich vom Typ her der Philosoph bin. Aber Corona ist so abstrakt, so surreal, so wenig begreifbar, dass auch ich mich neu entdecke. Irgendwann hat die Krise ein Ende, sage ich zu meinem Mann vor dem Einschlafen. Und solange Iglo die heimischen Supermärkte beliefert, ist alles gut. Dann lachen wir und schmieden aufregende Pläne für den nächsten Tag: Vielleicht einmal ein dreigängiges Menü zwischen dem Home-Office kochen oder den Start einer neuen Netflix-Serie wagen? Ja, das Leben kann so einfach sein.