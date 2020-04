Hotels in Österreich bleiben bis Ende April zu

„Ab sofort darf nur noch aus bestimmten Ausnahmegründen - beruflichen Gründen oder wenn es ein dringendes Wohnbedürfnis gibt, wie zum Beispiel wenn es einen Wasserrohrbruch in der eigenen Wohnung gibt - in einem Hotel genächtigt werden“, erklärte Kraus-Winkler. Das gilt nun für alle rund 16.000 Beherbergungsbetriebe in ganz Österreich. Die Nächtigungsrückgänge im April würden dadurch „nochmals deutlich höher ausfallen als im März, wo sie bereits 45 Prozent betragen haben“, so die Branchensprecherin.