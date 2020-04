Abholen von Speisen beim Wirt ab sofort erlaubt

Abholen war in der Praxis nicht durchführbar

Bisher hat das Gesundheitsministerium zwar das Lieferservice erlaubt, das Abholen des bestellten Essens beim Wirt aber derart eingeschränkt, dass es in der Praxis nicht durchführbar war. Ein gewichtiger Punkt war dabei auch die Sorge vor einer zivilrechtlichen Klage, falls sich ein Gast in der Gaststätte mit dem Coronavirus infiziert.