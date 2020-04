Corona-Krisenmanagement: FPÖ äußerst unzufrieden

Empörung über Kurzarbeitspläne des ORF

Das Thema Kurzarbeit erregte bei der FPÖ am Donnerstag gleich mehrmals die Gemüter: Denn das Vorhaben des ORF - der am Mittwoch ankündigte, in Teilbereichen für den Zeitraum von drei Monaten Kurzarbeit einführen zu wollen - löste Entsetzen in der Partei aus. „Das ist ein völlig schamloser Griff in die Taschen der Steuerzahler und eine Verhöhnung der GIS-Gebührenzahler, speziell all jener, welche als Arbeitnehmer oder Unternehmer auf das Kurzarbeitsmodell zur Existenzsicherung angewiesen sind. Dafür habe ich null Verständnis“, so FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker.