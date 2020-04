Wiener FPÖ verteidigt Rot-Grün gegen Nehammer

Konkret ritt Wiens FPÖ-Klubchef Anton Mahdalik gegen die jüngste Kritik von ÖVP-Innenminister Karl Nehammer zur Verteidigung aus. Nehammer hatte sich in der „Krone“ Sorgen darum gemacht, dass „Wien die besonders gefährdete Zielgruppe bewusst außer Haus lockt. Das ist grob fahrlässig und bringt Menschen in Gefahr“, so der Innenminister deutlich.