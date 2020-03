Anschober zu Ischgl: „Fehler nicht auszuschließen“

„Schnelle und radikale Entscheidungen“

„Wir werden das auch rasch aufarbeiten müssen“, meinte der Landeshauptmann. Leider könne niemand „das Buch von hinten lesen“. Alles richtig zu machen sei angesichts dieser Krise nicht möglich. Wenn die Situation überstanden sei, müsse Tirol „daraus Lehren für die Zukunft ziehen“. In seinen Augen seien Entscheidungen „schnell“ getroffen worden und „sehr radikal“ - „aber diese Kompromisslosigkeit rettet am Ende Leben“, so der Landeshauptmann in einer Aussendung.