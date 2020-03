50-Euro-Taxigutscheine für rund 300.000 Senioren

Es sei am Mittwoch darum gegangen, in dieser „sehr schwierigen Situation“ Schutzmaßnahmen für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt zu ergreifen, betonte Bürgermeister Michael Ludwig in der Pressekonferenz nach dem Sozialpartnertreffen im Wiener Rathaus. Diese würden begleitend zu jenen der Bundesregierung umgesetzt.