Gutscheine sollen staatlich abgesichert sein

In anderen EU-Ländern erhielten Kunden bei Stornierung ihrer Reise einen Gutschein, der nach Ende der Krise bis zu einem bestimmten Zeitraum, beispielsweise Ende des Jahres 2021, eingelöst werden könne, so der ÖRV. Dazu müsse jedoch das Pauschalreisegesetz entsprechend adaptiert werden. In Deutschland verhandle die Reisebranche diesbezüglich ebenfalls intensiv mit der Regierung.



Gutscheine absichern wie in anderen EU-Ländern

„Österreich sollte hier dringend nachziehen“, so die eindringliche Bitte des ÖRV-Präsidenten Josef Peterleithner. Wie in den anderen Ländern sollen diese Gutscheine auch staatlich abgesichert sein, betonte er.