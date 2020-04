Massiver Arbeitslosenanstieg im Tourismus und Bau

Die Coronavirus-Pandemie mit Betriebsschließungen und Ausgangsbeschränkungen hat per Ende März am stärksten die Zahl der Arbeitslosen und AMS-Schulungsteilnehmer im Bereich Beherbergung und Gastronomie (plus 145,1 Prozent, plus 60.784 Personen), am Bau (plus 94,8 Prozent, plus 28.191 Personen) und im Verkehr und Lagerwesen (plus 83,8 Prozent, plus 13.728 Personen) nach oben schnellen lassen. Insgesamt sind in Österreich derzeit 562.522 Menschen ohne Job.