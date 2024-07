Lockdown-Bitte heizt Debatte um Massentourismus an

Anfang der Woche ließ Stadtrat Panos Kavallaris mit einem Facebook-Post aufhorchen. „Ein weiterer, schwieriger Tag für unsere Stadt und Insel steht bevor“, heißt es in dem Beitrag. 17.000 Menschen von Kreuzfahrtschiffen seien zu erwarten – und zwar an einem Tag. „Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit und reduzieren unsere Bewegungen so weit wie möglich!!!“