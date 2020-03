Tourismus: Regierung verzehnfacht Haftungsrahmen

Das Tourismusministerium hat mit den Bundesländern ein weiteres Maßnahmenpaket zur Unterstützung des Tourismus in der Corona-Krise geschnürt. Erstes Ziel ist es, die Liquidität in der Branche trotz Umsatzausfällen aufrechtzuerhalten, teilte das Ministerium am Freitag mit. Der Haftungsrahmen für Überbrückungskredite wird dazu von bisher 100 Millionen auf bis zu eine Milliarde Euro verzehnfacht.