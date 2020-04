Frau stirbt bei Frontalcrash

Frontal ineinandergekracht sind zwei Pkw beim Zubringer auf die A 6 in Kittsee. Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte. Sofort rasten ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettung und ein Notarzt aus Hainburg (NÖ) zum Unglücksort. „Zwei Frauen waren in den Fahrzeugen eingeklemmt. Wir mussten sie mit schwerem Gerät befreien“, schildert Thomas Frey, Kommandant der Feuerwehr Kittsee der „Krone“. „Wir waren mit drei Fahrzeugen und neun Mann vor Ort, die Kameraden aus dem niederösterreichischen Berg mit sechs Florianis“, so der Helfer weiter. Weil die Verletzungen der beiden Opfer derart schwer waren, wurden die Notarzthubschrauber Christophorus 3 und Christophorus 9 für den Transport angefordert. Eine Frau (64) wurde ins Spital nach Wiener Neustadt geflogen, die andere (73) nach Eisenstadt. In der Nacht erlagt die 73-Jährige dort ihren Verletzungen.