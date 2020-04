Drohnen im Stadtgebiet in der Regel verboten

Luftaufnahmen von Städten, Drohnen zur Desinfektion ganzer Ortschaften oder die Überwachung der Ausgangsbeschränkungen - die Einsatzgebiete für die unbemannten Fluggeräte in der Corona-Krise sind bereits in vielen Ländern vielfältig. Private Drohnenaufnahmen sind im Stadtgebiet in Österreich in der Regel verboten, machte der ÖAMTC am Dienstag aufmerksam.