130 Kärntner werden für Corona-Studie getestet

Gute Nachrichten: Schon acht Corona-Patienten genesen

Der Sonntag bringt gute Nachrichten: Bereits acht Corona-Patienten in Kärnten sind wieder genesen. Es geht ihnen gut und sie gelten wieder als vollkommen gesund. Damit gibt es weit mehr Genesene als Corona-Tote in unserem Bundesland. Bisher sind zwei Menschen - beide mit teils schweren Vorerkrankungen - in Kärnten an den Folgen des Coronavirus gestorben. Derzeit zählen wir in Kärnten 239 Erkrankte, in Osttirol sind es 87.