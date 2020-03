Bub (2) starb Hitzetod: Zehn Jahre Haft für Vater

Nach dem Hitzetod eines Zweijährigen aus Essen im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ist der Vater am Freitag zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Der 32 Jahre alte Deutsche hatte den Buben im 35 Grad heißen Kinderzimmer eingesperrt - insgesamt etwa 18 Stunden lang. Die Türklinke war abmontiert. Am nächsten Tag in der Früh war der Zweijährige tot.