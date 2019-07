Sohn in heißem Zimmer eingesperrt: Bub (2) tot

Ein 31-jähriger deutscher Vater sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft, weil er laut Staatsanwaltschaft seinen zweijährigen Sohn 17 bis 18 Stunden lang nicht versorgt und bei großer Hitze in einem Zimmer eingesperrt hatte. Das Kind starb laut Obduktion an einem Kreislaufkollaps „infolge eines Hitzeschocks“.