Trump: Tausende Suizide größere Gefahr als Corona

Und obwohl eine Studie für den Fall, dass es keine einschneidenden Maßnahmen geben sollte, mit bis zu 2,2 Millionen Toten in den USA rechnet, sieht Trump bereits „Licht am Ende des Tunnels“. „Ich will das Land bis Ostern wieder geöffnet und in den Startlöchern haben“, sagt er. Denn die größte Gefahr seien „Tausende Selbstmorde“ in Folge einer Rezession. Gleichzeitig erklärt sein Vize-Präsident Mike Pence die Stadt New York zum Hochrisikogebiet.