Endlich mehr Tests gegen Corona-Ausbreitung

Testen, testen, testen - das ist die Vorgabe der Weltgesundheitsorganisation, der WHO. In Österreich ist deswegen ein Streit entbrannt: Warum läuft das alles hierzulande so schleppend? Am Dienstag gab die Bundesregierung deswegen bekannt, einen Zahn zulegen zu wollen - Stunden zuvor versprach schon die Stadt Wien eine Steigerung der Tests. „Wir weiten die SARS-CoV-2-Testkapazitäten aus“, erklärt Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). „Statt wie bisher 400 werden 1800 Testungen pro Tag möglich sein. 600 davon entfallen allein auf den Gesundheitsbereich.“