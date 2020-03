Wieso hast du keine Angst vor dem Virus, Oma?

„Genieße deine Zwanziger, da bist du noch frei von jeglicher Verpflichtung und kannst machen, was du willst“, hat mir eine Tante beim letzten Geburtstag erst fröhlich ins Ohr gezwitschert. Dass gerade wir Jungen, die wir sonst so rücksichtslos durchs Leben marschieren können, jetzt die größte Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, ja sogar der Welt innehaben, ist eine Wucht. Aber viele von uns haben es verstanden - vor allem weil wir wissen, dass wir es unseren Großeltern schuldig sind. Denn wie heißt es so schön in einem Zitat, das derzeit im Netz kursiert? „Deine Großeltern wurden in den Krieg berufen. Du nun auf die Couch. Du schaffst das.“