Italien meldet erstmals mehr Corona-Tote als China

Kärntner Nachbarregion auch stark betroffen

In Kärntens Nachbarregion Friaul Julisch Venetien stieg die Zahl der Coronavirus-Todesopfer auf 36. Die Zahl der Infizierten wuchs auf 522 Personen, das sind 137 mehr als am Mittwoch, berichteten die regionalen Gesundheitsbehörden am Donnerstag. Die meisten Infizierten (266 Fälle) wurden in der Provinz Udine gemeldet. 134 Personen liegen im Krankenhaus, davon 29 auf der Intensivstation. Vier Personen sind genesen.