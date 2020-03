43.000 Italiener in einer Woche angezeigt

2629 Sanitäter in Italien mit Covid-19 infiziert

In Italien, das in Europa am stärksten vom Ausbruch Covid-19-Pandemie betroffen ist, haben sich 2.629 Sanitäter - das sind 8,3 Prozent aller im Land gemeldeten Infektionsfälle - mit der gefährlichen Krankheit infiziert. Das geht aus Daten des italienischen Gesundheitsinstituts ISS hervor, die die Stiftung GIMBE mit Sitz in Bologna unter die Lupe genommen. Damit ist die Zahl der infizierten Sanitäter doppelt so hoch wie in China.