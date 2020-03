„Und die Welt steht jetzt still zum Luftholen“

Doch die (vorangegangene) Frage bleibt: Wann können wir tatsächlich wieder zu den Kärntner Großeltern fahren? Zu denen, die Hunderte Kilometer entfernt sind und nicht viel von Videotelefonie halten. Das wird sich hoffentlich ändern - denn so sehr diese moderne, globalisierte Welt zur schnellen Ausbreitung des Virus beigetragen hat, so sehr kann sie auch über große Entfernungen verbinden. „Wir sehen uns jetzt öfter als in den letzten Monaten“, sagte kürzlich eine Freundin, als wir zum dritten Mal binnen einer Woche per Videokonferenz - jeder für sich und doch zusammen - zu Abend aßen. Zu viele berufliche und private Verpflichtungen hatten gemeinsame Abende in letzter Zeit rar werden lassen.