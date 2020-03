Indien: Roboter im Einsatz gegen das Coronavirus

„Die Roboter antworten auf alle Fragen rund um das Coronavirus. Und das machen sie pausenlos 24 Stunden am Tag“, sagt Jayakrishnan T., der Gründer und Chef der in der Provinz Kerala ansässigen Firma Asimov Robotic, die die Computer entwickelt und gebaut hat. Kerala hat bis Mittwoch 22 Fälle von an Covid-19 Erkrankten gemeldet.