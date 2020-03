Die geplagte Raucherlunge schreit laut um Hilfe

Suchtmittel Nummer 1 ist in Österreich Nikotin, jeder vierte Erwachsene gibt laut Drogenbericht 2019 an, täglich zum Glimmstängel zu greifen. Frauen „qualmen“ etwas seltener und weniger als Männer. 14.000 sterben hierzulande jährlich an den Folgen des Tabakkonsums, 200 sogar durch Passivrauch. Seit einigen Jahren liegen E-Zigaretten bzw. E-Shishas im Trend. Mit ihren fruchtigen Aromen wie Pfirsich oder Kokosnuss sprechen sie vor allem junge Menschen an. Sie werden oft als harmlose, ja sogar „gesündere“ Alternative zu „Tschicks“ vermarktet.