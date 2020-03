Zahl der Corona-Toten in Italien steigt weiter

Zahl der Todesopfer in Lombardei weiter gestiegen

In der Lombardei, die von der Coronavirus-Epidemie am stärksten betroffenen Region Italiens, stieg die Zahl der Todesopfer auf 1640, das sind 220 mehr als am Montag. Die Zahl der Infizierten lag nun bei 16.220. 879 Personen lagen in der Lombardei auf der Intensivstation, das sind 57 mehr als am Vortag. Mehrere Patienten aus der Lombardei wurden in Spitäler der Nachbarregionen eingeliefert.

Vor dem Friedhof von Bergamo, der Hauptstadt der gleichnamigen Provinz in der Lombardei hatte sich am Montag Leichenwagen an Leichenwagen gereiht.