Corona-Krise: Ersten Fluglinien geht das Geld aus

KLM will 2000 Stellen streichen

Die AirFrance-Tochter KLM hatte bereits angekündigt, 2000 der 35.000 Stellen zu streichen. Die Lufthansa will wegen der Coronakrise keine Dividende zahlen. Vorstandschef Carsten Spohr hatte in einer Video-Botschaft an die Mitarbeiter zudem signalisiert, bei einer weiteren Verschärfung der Krise staatlichen Hilfen in Betracht zu ziehen.