Ungarische Grenze wird kurzfristig geöffnet

Nachdem sich die Lage an den österreichisch-ungarischen Grenzübergängen am Dienstagnachmittag zusehens verschärft hatte, hat Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) nun bestätigt, dass die Grenze ab 21 Uhr kurzfristig für rumänische und bulgarische Staatsbürger geöffnet werde. „Es wird einen humanitären Korridor geben, der für rumänische und bulgarische Staatsbürger offen ist“, so Nehammer in einer Pressekonferenz.