Groß-Lazarett mit 150 Betten entsteht im Klinikum

Aktuell gibt es in Kärnten 18 bestätigte Coronavirus-Fälle, in Osttirol sind es sechs. Viele Infizierte sind in Heimquarantäne. Experten vermuten in den kommenden Tagen eine weitere Steigerung, also wird nun aufgerüstet: Bis Ende dieser Woche entsteht ein Groß-Lazarett am Gelände des Klinikums Klagenfurt.