Kärntner feierten Corona-Party trotz Gefahr!

Die gefährliche Situation, was das Corona-Virus angeht, wird in Kärnten wohl nicht ernstgenommen! Unter dem Motto „Der letzte Tanz“ wurde nämlich in Klagenfurt am Wochenende fest in der Innenstadt gefeiert. Bevölkerung und Politik sind verärgert und empört. Aktuell gibt es 18 bestätigte Coronavirus-Fälle in Kärnten.