Matakustix singt gegen Corona: „Weniger g‘schmust“

Corona-Balkonkonzerte in ganz Kärnten

Nachdem Videos von spontanen Quarantäne-Konzerten in Italien viral gegangen waren, machten auch Kärntner bei dieser Aktion mit: Sie zeigten, dass es auch auf engstem Raum und zu Hause möglich ist, gemeinsam mit anderen zu singen. Viele Menschen verabredeten sich zum Singen und Musizieren auf ihren Balkonen, um die Stimmung in der Isolation zu heben.