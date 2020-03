Angriffe in Linz: Polizei warnt vor Betrügern

Geben sich als Polizist aus

Und so gehen die Gauner vor: Eine Person gibt sich am Telefon als Polizist aus und teilt mit, dass es in der Nachbarschaft vermehrt zu Einbrüchen gekommen sei und man eine Liste habe, auf der als nächstes das Haus des Opfers aufscheinen würde. „Dann bieten diese Betrüger an, Wertgegenstände vor den vermeintlichen Einbrechern in Sicherheit zu bringen“, beschreibt Sakoparnig die Masche.