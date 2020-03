Altenheime: Geburtstag ohne Familie lebenswichtig

Alles dicht! Wer derzeit seine Lieben im Seniorenheim besuchen will, steht vor verschlossenen Türen. Außer dem Pflegepersonal darf niemand mehr in die Häuser. „Wir bitten alle Angehörigen um ihr Verständnis für diese Maßnahme. Aber in der aktuellen Situation, in der die Bewohner zur gefährdetsten Personengruppe von Covid-19 zählen, ist dies leider notwendig“, erklärt Günther Bauer, Geschäftsführer der Seniorenzentren Linz GmbH. Ich als Autor dieses Berichts habe Verständnis. Mehr denn je. Denn während Sie diese Zeilen lesen, wäre ich jetzt eigentlich gerade bei meiner Mutter im Seniorenzentrum Liebigstraße in Linz, um ihr an ihrem heutigen 87. Geburtstag Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken.