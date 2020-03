Einbrecher konnten vor der Polizei flüchten

Flucht in Waldstück

Im Ortsgebiet von Seewalchen am Attersee sprangen die Täter, nachdem sie einen Unfall verursacht hatten, aus dem Fahrzeug und flüchteten zu Fuß in ein nahegelegenes Waldstück. Trotz einer Suchaktion, an der sich neben mehreren Polizeistreifen und Diensthunden auch der Polizeihubschrauber Libelle beteiligte, konnten die Täter nicht aufgegriffen werden. Die unbekannten Täter erbeuteten Bargeld und Münzen.