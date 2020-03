So verlief das Corona-Geisterspiel des LASK

Schon bei der Ankunft an der Hotelrezeption am Mittwoch wird man mit dem Thema Nummer eins in Linz konfrontiert. „Beim Stadion wird ja jetzt nichts los sein“, wird eine Mitarbeiterin, die vorwiegend mit Stornierungen beschäftigt ist, nicht Unrecht behalten. Zahlreiche Engländer haben das Geisterspiel mit Bedauern zur Kenntnis genommen und ihre Reise nach Oberösterreich abgesagt, schildert sie krone.at. Auch in einem Restaurant in der Nähe des Linzer Hauptbahnhofes spricht man (fast) nur über die LASK-Partie: „Wäre es kein Geisterspiel, dann wäre hier jetzt schon die Hölle los.“