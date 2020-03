Dämpfer für LASK-Helden: ManUnited Nummer zu groß!

Was für ein bitterer Abend für den LASK: Österreichs letzter verbliebener Starter im Europacup hat im Achtelfinale der Europa League eine böse 0:5-Heimschlappe gegen Manchester United einstecken müssen! Tore von Odion Ighalo (28.), Daniel James (58.), Juan Mata (82.), Mason Greenwood (91.) und Andreas Pereira (93.) entschieden die Partie im Linzer Stadion, wo am Donnerstag aufgrund des grassierenden Coronavirus keine Zuschauer zugelassen waren. Das Rückspiel ist für kommenden Donnerstag im Old Trafford angesetzt. Ob die Partie tatsächlich zu diesem Zeitpunkt ausgetragen wird, entscheidet die UEFA am Dienstag.