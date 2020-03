Trailer: Blunt und Johnson auf „Jungle Cruise“

In Anlehnung an die beliebte Disney-Park Attraktion „Jungle Cuise“ begeben sich Hollywood Stars Emily Blunt („Mary Poppins‘ Rückkehr“; „A Quiet Place“) und Dwayne Johnson („Jumanji: Willkommen im Dschungel“; „Fast & Furious: Hobbs & Shaw“) heuer auf eine abenteuerliche Amazonas-Flussfahrt, die schnell aus dem Ruder läuft. Die abenteuerliche Flussfahrt voller Überraschungen und gigantischer Action ist ab de, 23. Juni in den Kinos zu sehen. Wer sich Blunt und Johnson bei dem wilden und witzigen Dschungeltrip in den Weg stellt und welche Herausforderungen das ungleiche Duo gemeinsam meistern muss, verrät jetzt der erste deutsche Trailer.