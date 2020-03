Coronavirus: Weltweit schon 100.000 Infizierte

In Italien steigt die Zahl der Toten auf 197 Fälle

In Italien nimmt die Zahl der Todesopfer und Infizierten wegen der Coronavirus-Epidemie weiter zu. Die Zahl der Toten stieg am Freitag von 148 auf 197, das sind 49 mehr als am Donnerstag. Die Zahl der Covid-Infizierten kletterte um 620 Fälle auf 3916, sagte Italiens Zivilschutzchef Angelo Borrelli bei einer Pressekonferenz in Rom. 523 Personen sind inzwischen wieder genesen. Das Durchschnittsalter der Todesopfer lag bei 81 Jahren. Die Toten litten in fast 90 Prozent der Fälle bereits an einer oder an mehreren anderen Krankheiten.