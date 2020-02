Märtyrer-Arzt Li entfesselt die Wut der Chinesen

Für die Führung in Peking ist der Tod des Li Wenliang eine politische Katastrophe. Die Verantwortung trifft Staatschef Xi Jinping, der alle Macht in seiner Hand konzentriert hat. Die Folge: Das überzentralisierte autoritäre System hat sich unter der plötzlichen Herausforderung selbst gelähmt. Bisher galt für die KP-Herrschaft: Solange sich jeder Chinese ausrechnen kann, dass es ihm in Folgejahren (noch) besser geht als in den letzten Jahren, ist das System nicht in Gefahr.